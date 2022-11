Stiri pe aceeasi tema

„Sistemul judiciar romanesc se modernizeaza, se aliniaza la valorile și la principiile europene și se consolideaza independența justiției", transmite premierul, dupa ce Iohannis a promulgat pachetul de legi ale Justiției.

Președintele USR, Catalin Drula, l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția inainte de promulgarea legilor justitiei, așa cum solicitase comisarul european pentru justiție.

Decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarile USR pe legile Justiției, in absența unui aviz al Comisiei de la Veneția, demonstreaza ca „CCR a ajuns un simplu instrument politic", potrivit unui comunicat al formațiunii.

Mai mult cumetrie decat parteneriat, actuala coalitie de guvernare in care nu se stie cine este prima vioara, pare sa mearga paralel cu realitatea din tara. Aflat in SUA, presedintele Iohannis ii anunta pe romanii stabiliti in tara tuturor posibilitatilor ca situatia in tara este buna si exista crestere…

„Visul de aur al PNL, PSD și UDMR este o justiție pusa cu botul pe labe, care sa raspunda la comanda politicienilor", declara la RFI președintele USR, Catalin Drula. El critica legile justiției, aflate la dezbateri in Parlament.

Comisia parlamentara speciala a inceput ieri dezbaterile pe legile justitiei. Cele trei proiecte reprezinta un obiectiv in cadrul MCV si PNRR, iar de finalizarea acestora depinde aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen, spunea ministrul justitiei, Catalin Predoiu. In cadrul dezbaterilor, PSD si PNL…

Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intalnire miercuri seara cu grupurile parlamentare liberale pentru a discuta despre prioritatile legislative din actuala sesiune parlamentara – Legile justitiei, cele ale educatiei si cele privind securitatea nationala, adica serviciile. „Am discutat…

- In timp ce Zelenski atrage atentia asupra unei catastrofe nucleare provocata de rusi la Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Europa, si lanseaza termenul de “terorism nuclear”, Italia se pregateste de cea mai neagra perioada din istoria ei. Nici Germania nu o duce mai bine, cancelarul Scholz…