- Prim-ministrul Nicoale Ciuca a dat asigurari miercuri ca Guvernul nu vizeaza cresteri de taxe si de impozite anul viitor si ca in proiectul de buget sunt prevazuti 88,8 miliarde de lei pentru investitii, reprezentand cea mai mare alocare din ultimii 32 de ani. “Nu vom creste taxe si impozite, nu vom…

- Premierul Nicolae Ciuca și Ministrul de Finanțe sunt in cautare de bani. Bugetul statului este intr-o criza accentuata, iar lipsa banilor face imposibila plata datoriilor statului. Așa se face ca pe masa guvernanților exista un proiect de lege prin care se dorește colectarea mai mult impozite. Cei vizați…

- Premierul Nicolae Ciuca și guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, au discutat, vineri, despre principalele evoluții din economie, in contextul actual al revenirii economice, al crizei energetice și al nevoii de a...

- Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionut Stroe a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari ca pâna pe data de 20 decembrie legea bugetuui de stat pe 2022 va fi prezentata în Parlamentul României pentru dezbatere si vot. ”Premierul…