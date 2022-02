Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca nu se antepronunta cu privire la ridicarea restricțiilor sanitare, dar in functie de datele privind pandemia de COVID-19, care sunt „incurajatoare” pentru ultimele 5-6 zile, Guvernul ar urma sa discute dupa 15 februarie despre posibilitatea unor astfel…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca sunt incurajatoare cifrele privind evolutia celui de-al cincilea val al pandemiei in Romania si ca are in mod constant discutii cu specialiștii privind ridicarea restricțiilor „cat mai curand posibil”. "Avem nevoie ca economia sa poata sa isi revina cat mai…

- “Avem nevoie ca economia sa poata sa isi revina cat mai curand posibil. Am avut si avem discutii la nivelul Ministerului Sanatatii, cu domnul ministru Rafila si echipa dansului ne intalnim si in cursul saptamanii si in weekend, facem analizele necesare pe date concrete. Ce pot spune este ca incepand…

- Romania va avea peste 230 de centre de diagnostic si tratament COVID, conform unei Hotarari de Guvern aprobate de Guvern, dupa cum a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Acestea se vor inființa la nivelul spitalelor pentru a trata infarctul miocardic si accidentul vascular. “Este momentul sa trecem de la…

- Premierul Nicolae Ciuca are, joi, o intalnire cu medicii din Centre de infarct si Centre Stroke pentru a gasi solutii de extindere a programelor de tratare a infarctului miocardic si a accidentului vscular cerebral in intreaga tara. „Din pacate, statistica nu este una deloc incurajatoare, Romania…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca in coalitia de guvernare inca nu s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste certificatul COVID. “In acest moment in coalitie nu am ajuns la un consens in ceea ce priveste certificatul verde, cu alte masuri decat sunt cele prinse in ordonanta de…

- Premierul Nicoale Ciuca a vorbit, in debutul ședinței de Guvern de miercuri, despre modul in care se pregatesc autoritațile pentru valul 5 COVID: „Protejarea sanatații oamenilor, printr-o gestionare atenta și corecta a pandemiei, ramane prioritatea Guvernului acum. Impreuna cu specialiștii și reprezentanții…

- Premierul Nicolae Ciuca are, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate dupa confirmarea primelor doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit reprezentantilor Guvernului, ca urmare a confirmarii prezentei…