- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, la evenimentul de lansare a Sistemului de Garantie-Returnare, ca in fiecare an, in Romania avem aproximativ 116 kg de ambalaje pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate iar in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2…

- ”Romania poate obtine un avans de reciclare cu pana la 80% in urmatorii ani, prin implementarea si functionarea corespunzatoare a Sistemului de Garantie-Returnare (SGR), atingand astfel tintele impuse de Uniunea Europeana si devenind lider in economia circulara in Europa Centrala si de Est”, potrivit…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), inregistreaza progrese in implementarea proiectului in Romania și se pregatește sa deschida a treia fabrica regionala in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau. Aceasta fabrica, situata in parcul logistic ELI Parks Bacau, va efectua…

- RetuRO, administratorul Sistemului national de Garantie-Returnare, anunta deschiderea Registrului de Ambalaje pentru inregistrarea tuturor produselor ce vor fi parte din sistem. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, toti producatorii din Romania de bauturi (apa, bauturi racoritoare, bere, cidru,…