Nicolae Ciucă: Alocăm 1,77 miliarde lei pentru compensarea scumpirii materialelor de construcții Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca urmeaza sa fie aprobata ordonanta de urgenta prin care vor fi alocate 1,77 miliarde de lei pentru a compensa cresterea preturilor la materialele de constructii. „Luni seara anuntam un pachet de masuri economico-sociale, denumit ‘Sprijin pentru Romania’. In acest moment putem sa spunem ca parte din aceste masuri au inceput sa fie implementate. Astfel, vom aproba astazi o ordonanta de urgenta prin care alocam 1,77 miliarde de lei pentru compensarea cresterii preturilor la materialele de constructii. De asemenea, cresterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

