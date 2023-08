Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, actual președinte al PNL, Nicolae Ciuca, a vizitat Manastirea Voroneț, unde a fost intampinat de PS Damaschin Dorneanu, care i-a oferit ordinul ”Crucea Bucovinei”, pentru merite deosebite in sprijinirea bisericii și a comunitații.

- Manastirea Voroneț este evocata mereu cand se vorbește de spiritualitatea și cultura Romaniei. Aceasta este cel mai important edificiu religios din nordul țarii, ridicata in perioada domniei lui Ștefan cel Mare ca simbol al luptei impotriva otomanilor. Astfel, momentele petrecute aici sunt intotdeauna…

- Președintele Senatului Romaniei, gen. (r) Nicolae Ionel Ciuca, și Secretarul de Stat pentru Culte, domnul Ciprian Olinici, s-au aflat ieri, 4 august 2023, la Manastirea Voroneț, cea mai cunoscuta ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfant. Oaspeții, insoțiți de Gheorghe Flutur, Președintele…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca a vizitat astazi Manastirea Voroneț, in cadrul unei vizite in județul Suceava.In altarul manastirii ctitorite de Ștefan cel Mare, Nicolae Ciuca a fost intampinat de PS Damaschin Dorneanu, care i-a oferit ordinul ”Crucea Bucovinei”, pentru merite deosebite in sprijinirea…

- Stavrofora dr. Gabriela Platon, stareta Manastirii Voronet, a primit marti, 4 iulie 2023, Ordinul „Crucea Bucovinei" din partea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor. Distinctia a fost oferita cu prilejul implinirii a 60 de ani de viata ai maicii ...

- Luni, 5 iunie 2023, la Praznicul Preasfintei Treimi, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea „Sf. Ioan Iacob” – Corlațeni Pojorata, s-a pus piatra de temelie pentru o noua biserica cu hramul „Preasfanta Treime”. Dupa savarșirea dumnezeieștii…

- Mai multe personalitați au primit astazi Ordinul „Crucea Bucovinei” din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. Acordarea acestor distincții a avut loc astazi la finalul Sfintei Liturghii oficiata la Stupca la comemorarea a 140 de ani de la trecerea in neființa a compozitorului Ciprian Porumbescu.…

- „Frumosul este inceputul tuturor lucrurilor, fiind cauza creatoare ce pe toate le mișca și le strange la un loc prin dragostea de frumusețe proprie” spunea Sfantul Dionisie Areopagitul. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, opera maestrului Horea…