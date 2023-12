Nicolae Ceaușescu avea SALARIU! Surprinzător, ”savanta de renume mondial” câștiga mai mulți bani! Da, chiar și Nicolae Ceaușescu avea salariu! Daca va intrebați cat caștiga ”carmaciul” lunar, acesta nu era chiar sarac in acele vremuri și iși banii la CEC caci, datorita rangului sau, mari cheltuieli nu prea avea. In stufoasele Arhive Naționale se afla fluturașii de plata ai lui Nicolae și Elena Ceaușescu, persoanele cu cel mai important rang care s-au aflat in fruntea Romaniei socialiste, pana la caderea regimului comunist, timp de 24 de ani. Fostul dictator Nicole Ceaușescu avea pentru munca și funcțiile sale un salariu lunar de 4000 de lei pentru funcția de secretar general al Partidului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

