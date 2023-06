Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Sturgeon, fosta sefa a guvernului scotian, a fost arestata in cadrul unei anchete cu privire la finantele formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), in cauza fiind vorba de o suma de 600.000 de lire sterline. Dupa ce politia scotiana a indicat ca „duminica, 11 iunie, o femeie…

- Sotul fostului premier scotian Nicola Sturgeon, Peter Murrell, in varsta de 58 de ani, a fost arestat miercuri, in cadrul unei anchete cu privire la finantarea Partidului National Scotian (SNP), relateaza BBC News. Peter Murrell a fost plasat in arest preventiv miercuri dimineata. Politia scotiana a…

- Humza Yousaf a fost desemnat luni de catre membrii Partidului National Scotian (SNP) viitorul premier al Scotiei, in urma demisie-surpriza a lui Nicola Sturgeon, in februarie.La succesiunea lui Nicola Sturgeon se aflau Kate Forbes, candidata preferata a scotienilor, sustinuta de 27% dintre acestia,…

