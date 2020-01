Stiri pe aceeasi tema

- Madonna, in varsta de 61 de ani, reprezinta in continuare intruchiparea unei adevarate dive, in ciuda anilor care au trecut. Deși cantareața a ajuns la o varsta respectabila, faima și frumusețea ei nu s-au diminuat, iar trasatura din urma pare sa continue sa atraga pretendenții in jurul ei. Și daca…

- O mama crede ca „a fi arși de vii” este pedeapsa corecta pentru banda de violatori, care i-au rapit, violat și ucis fiica, apoi au incendiat cadavrul. Trupul tinerei a fost gasit carbonizat sub un pasaj din India.

- Cea mai buna prietena a cantareței Whitney Houston face dezvaluiri uluitoare la 7 ani de la moartea artistei. Robyn Crawford a dat detalii despre relația interzisa pe care cele doua au avut-o in anii rsquo;80.

- Tamara Buciuceanu-Botez radia pe scena, dar sufletul ei, inca din anul 1996, era macinat de dor si de tristete. Marea iubire a "Doamnei comediei romanesti" a fost Alexandru, un medic anestezist pe care l-a iubit enorm si a carui moarte a sfasiat-o!

- Actorul american Jeremy Renner, cunoscut din pelicula "Avengers', se afla in scandal cu fosta sa partenera de viața, care il acuza de violența domestica. Femeia susține ca starul a vrut sa o omoare, potrivit TMZ. Jeremy Renner se afla in mijlocul unui scandal cu fosta sa partenera de viața, Sonni Pacheco.…

- Mama Luizei Melencu a rabufnit in direct la Romania TV la adresa jurnalistului Laura Duța. Monica Melencu i-a cerut jurnalistului sa se puna in locul ei și i-a cerut explicații cu privire la ancheta facuta de procurori in acest caz. Momentul de rabufnire vine dupa ce Laura Duța ar fi spus pe post,…

- Actorul britanic Gerald Butler a dat in judecata o femeie care a provocat un accident rutier in urma caruia el a fost proiectat in aer mai multi metri de pe motocicleta sa si a suferit "rani catastrofale", potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Potrivit documentelor depuse in instanta, Gerald Butler…