- In Olanda, medicii le recomanda pacientilor varstnici sa se gandeasca bine inainte de a fi de acord sa fie tratati de COVID-10 la terapie intensiva. Spitalele se tem ca Olanda va fi fortata sa urmeze exemplul Italiei, unde medicii au trebuit sa ia decizii de viata si de moarte si sa-i aleaga pe pacientii…

- Solistul vocal al trupei germane de rock Rammstein, Till Lindemann, se afla de mai multe zile la terapie intensiva intr-un spital din Berlin, fiind afectat de coronavirus, a informat vineri cotidianul Bild, citat de EFE. Tabloidul german adauga totusi ca starea de sanatate a solistului Rammstein s-a…

- Epidemia de COVID-19 a provocat decesul a 450 de pacienti in Franta, dintre care 78 in ultimele 24 de ore. De asemenea, sunt spitalizati 5.226 de pacienti, dintre care aproape 1.300 in terapie intensiva, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Jerome Salomon, potrivit AFP."Jumatate…