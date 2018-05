Nick Cave & The Bad Seeds vor concerta pentru prima oară în România Artistul rock australian, Nick Cave și trupa sa, The Bad Seeds, vor concerta pentru prima oara in Romania, in iunie, in cadrul unui festival de muzica. Nick Cave & The Bad Seeds și una dintre cele mai apreciate trupe indie-rock ale momentului, Arcade Fire, vin la București in data de 19 iunie, pentru a concerta in cadrul Festivalului Rock the City ce se va desfașura la Romexpo. Nick Cave și-a format propria trupa, in anii ’80, dupa destramarea trupei The Birthday Party (care inițial s-a numit Boy Next Door) al carui membru era. Impreuna cu The Bad Seeds, a lansat 16 albume de studio si patru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia engleza Tears For Fears a amanat apropiatul turneu in Marea Britanie si Irlanda din cauza unor probleme de sanatate neprevazute, potrivit Press Association. Duetul pop-rock a decis sa amane concertele la ''recomandarea medicului'', a precizat formatia miercuri intr-un comunicat,…

- Spotlight 2018 a debutat, joi seara, in Piata „George Enescu” din Bucuresti, cu un spectacol de muzica, dans si lumini realizat de trupa Spark din Marea Britanie si de trupa high-tech Light Balance din Ucraina, iar la evenimentul de pe Calea Victoriei au participat aproximativ 1.000 de persoane, de…

- Spotlight 2018 a debutat, joi seara, in Piata „George Enescu” din Bucuresti, cu un spectacol de muzica, dans si lumini realizat de trupa Spark din Marea Britanie si de trupa high-tech Light Balance din Ucraina, iar la evenimentul de pe Calea Victoriei au participat aproximativ 1.000 de persoane, de…

- Ambasada Rusiei in Romania considera ca decizia privind un diplomat din cadrul acesteia, care a fost declarat persona non-grata, este “manifestarea nebuniei politice colective”. Mai multe tari din Uniunea Europeana, SUA si Canada au expulzat diplomati rusi, Moscova reactionand. “La Ambasada Rusiei la…

- Dupa ce saptamana trecuta anuntam ca albumul “Firepower” de la Judas Priest e cel mai bine plasat album al formatiei in topul Billboard, fiind pe pozitia 5, in aceasta saptamana acesta a ajuns pe primul loc in US Top Hard Rock Albums Billboard. Cel de al 18 material al britanicilor este prezent in toate…

- Trupa americana de hardcore/ punk, Dead Kennedys, va sustine in premiera un concert la Bucuresti, pe 3 iulie, la Club Fabrica.Citeste si: Continua dezbaterile INTENSE in Comisia 'Iordache': Ce legi vor fi puse in acord cu deciziile CCR Format in San Francisco, California, in 1978, grupul…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a reprezentat Romania la reuniunea Grupului de lucru pentru educație, in marja reuniunii comune a Comisiilor pentru Aparare, Economie și Politica a Adunarii Parlamentare a NATO, care are loc in perioada 19-20 februarie la Bruxelles. Social democratul vrancean este…

- Cum se poate califica Romania la Cupa Mondiala de rugby din 2019. Romania a pierdut cu Spania, in deplasare, scor 10-22, și mai pasteaza șanse teoretice de a se califica la Cupa Mondiala de anul viitor, din Japonia. In acest moment, dupa primele doua etape din REIC din acest an, pe primul loc se afla…