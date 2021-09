Stiri pe aceeasi tema

- Secțiile de Terapie Intensiva COVID de la „Marius Nasta”, „Victor Babeș” și „Matei Balș” din Capitala sunt la acest moment pline de pacienți. Beatrice Mahler, managerului Institutului ”Marius Nasta”, a declarat luni la Digi24 ca paturile se elibereaza doar cand pacenții mor. „Mi-e teama ca suntem doar…

