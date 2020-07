Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat ca nu vede nicio sansa ca Rusia sa revina in curand in G7, dupa ce presedintele american Donald Trump a ridicat perspectiva readmiterii Moscovei in grupul de tari industrializate, relateaza luni dpa.

- Ministerul ucrainean de Externe a transmis Moscovei un protest ferm fata de vizita efectuata luni de presedintele rus Vladimir Putin in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si considerata de Kiev "teritoriu ocupat ilegal" de catre Federatia Rusa, calificand gestul drept incalcare grava a suveranitatii…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios…

- Ministrul afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, informeaza joi dpa si Reuters. Guvernul german ia foarte in serios declaratia procurorilor federali,…

- Manifestatiile pasnice din SUA sunt "de inteles si mai mult decat legitime" dupa decesul lui George Floyd, a estimat marti ministrul german al afacerilor externe, Heiko Maas, informeaza AFP. "Pentru noi (...) regula este ca protestul pasnic sa fie intotdeauna posibil, insa el trebuie sa fie…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a exclus, luni, orice participare a Rusiei la viitoarea reuniune a G7, asa cum si-a exprimat dorinta presedintele american Donald Trump in momentul anuntarii amanarii sine die a summitului de anul acesta gazduit de SUA, informeaza AFP preluat de agerpres. "Rusia…

- Frontierele UE ar putea fi deschise pentru turism pana la inceputul verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Țarile cu un turism dezvoltat se arata dispuse sa ia masuri graduale pentru reluarea activitații in domeniu.Ministrul german de Externe,…

- Primarul Sergei Sobyanin afirma faptul ca cifra reala ar putea fi mai mare, inca pe atatia pacienti ar putea fi asimptomatici, bazandu-se pe teste de screening facute in capitala. Moscova , oraș cu o populatie de circa 12,7 milioane oameni, a declarat oficial 57.300 de imbolnaviri din totalul de 124.000…