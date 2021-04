Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Ciobotariu, tatal calareț din Iași, care a fost ajutat de Catalin Moroșanu sa scape de viața grea din ghetou, a vandut casa pe care a primit-o din donații pentru a-și cumpara o mașina de lux. Acum acesta s-a intors in ghetou, iar bolidul sta parcat in fața porții.

- Patru noi concurente au intrat in competiția Survivor Romania 2021. Una dintre acestea este Raluca Dumitru. Vedeta și-a dorit sa treaca prin experiența Survivor Romania pentru ca ii place tot ce este nou și, totodata, periculos. Cine este Raluca Dumitru de la Survivor Romania 2021 „Sunt pregatita și…

- Fanii reality-showului “Survivor Romania”, filmat in Republica Dominicana pentru Kanal D trebuie sa stie ca intre un concurent de la Razboinici si unul de la Faimosi exista o relatie speciala. Este vorba de Catalin Morosanu si Marius Craciun, care se cunosc de doi ani si nu sunt la primul show impreuna,…

- Catalin Moroșanu a rabufnit la Survivor Romania 2021. Luptatorul și-a ieșit din minți, dupa ce a vazut cum membrii din echipa Razboinicilor iși impart recompensele. Nu exista nicio ediție a emisiunii Survivor Romania 2021 in care concurenții sa nu se certe. Sambata seara, 13 februarie, Catalin Moroșanu…

- Au fost clipe cumplite pentru Zanni la Survivor Romania 2021. Ce a pațit imediat dupa joc este incredibil. S-a intamplat imediat dupa ce a caștigat jocul pentru imunitate. Zannidache, clipe cumplite la Survivor Romania. Ce a pațit protejatul lui Alex Velea Zanni de la Survivor Romania a trecut prin…

- Catalin Morosanu, unul dintre cei 12 Faimosi de la “Survivor Romania”, reality-show difuzat de joi pana duminica, la Kanal D, are o cariera sportiva impresionanta, avand in palmares zeci de titluri in K1, dar este si un familist convins. Faimosul a povestit, inainte de a se aventura in Republica Dominicana,…

- Desi este sportiv de performanta, Catalin Moroșanu s-a imbogațit din show-urile TV. S-a aflat cați bani a caștigat fostul concurent de la Ferma. Orașeni vs. Sateni in ultimii 2 ani din televiziune. Cati bani a facut Catalin Moroșanu din televiziune Daca acum se afla in Republica Dominicana pentru a…

- Catalin Moroșanu face parte din echipa Faimoșilor la „SurvivorRomania 2021”. Luptatorul a declarat ca este pregatit pentru o noua provocare,dupa ce in trecut a participat la reality show-ul numit „Sunt celebru, scoate-ma de aici”,competiție pe care a și caștigat-o. De asemenea, el a participat la Fermavedetelor,…