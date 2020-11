Nici dragostea nu mai e ce-a fost! Un bărbat a fugit din carantină la amanta, iar aceasta a chemat poliția Un barbat din Italia aflat in carantina a incalcat restricțiile și s-a dus in vizita la amanta, iar aceasta n-a vrut sa-l primeasca și a chemat poliția. Barbatul a fost dus cu forța acasa, unde iși va continua carantina alaturi de soție, scrie ilmessaggero . Un barbat insurat din orașul italian Bologna, aflat in carantina pentru ca ieșise pozitiv la testul Covid, a incalcat restricția și s-a dus sa o viziteze pe femeia cu care avea o relație extraconjugala. Femeia, care știa ca este infectat, nu a vrut sa-i deschida. Iubitul, inflacarat, a continuat sa insiste. Ca s-o convinga sa deschida, a batut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 03 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Chiojdeni au fost sesizați de o femeie din localitate, despre faptul ca fiul sau minor, in varsta de 16 ani, ar fi plecat de la domiciliu in noaptea de 01/02 noiembrie a.c. și nu a mai revenit. Din verificarile efectuate de polițiști,…

- Trei medici infectați cu noul coronavirus, internați in Spitalul Județean din Targu Jiu, au fugit din spital. Polițiștii i-au gasit acasa și i-au dus inapoi la spital. Polițiștii gorjeni au anunțat, vineri dimineața, ca s-au sesizat din oficiu dupa ce trei pacienți internati in Spitalul Județean din…

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Aproape 600 de cetațeni ai Republicii Moldova, care se aflau in regim de autoizolare, au incalcat legislația frontaliera. Potrivit informațiilor prezentate de Poliția de Frontiera, doar in perioada 5 – 11 octombrie 2020, la ”frontiera verde” și in punctele de trecere polițiștii…

- Prea putini bucuresteni bolnavi de COVID-19 care au fost trimisi acasa de medici dupa ce s-a constatat ca au o forma usoara a bolii sunt verificati de politisti, iar de acest lucru se fac vinovati functionarii Directiei de Sanatate Publica Bucuresti. Practic, mii de bucuresteni infectati pot umbla…

- Un barbat aflat in carantina in Coreea de Sud, din cauza pandemiei de coronavirus, a scapat dupa ce a sapat o groapa pe sub un zid de la o unitate guvernamentala din Seul, au anunțat, miercuri, autoritaților sanitare din țara asiatica, citate de CNN. Oficialul din domeniul sanitar Son Young-rae a declarat…

- Angajații clubului au fost trimiși acasa dupa ce s-a mai descoperit un caz de infectare cu coronavirus. Spațiul in care iși desfașoara activitatea clubul primariei a fost dezinfectat vinerea trecuta, dar și luni Angajații CSM București, clubul patronat de Primaria Capitalei, au fost trimiși sa munceasca…

- O infirmiera din Italia si partenerul ei sunt suspectati ca furau teste Covid din spital, le faceau acasa la „clienții” lor pentru bani, apoi dadeau rezultate negative. Poliția a gasit acasa la cei doi teste Covid si o cantitate mare de materiale medicale.

- Polițiștii din Mykonos, Grecia au intervenit la o petrecere la care participau peste 500 de persoane și au arestat un cuplu de spanioli bolnavi de COVID-19, care au incalcat carantina, potrivit Greekreporter.Cei doi au mers la o petrecere cu 500 de invitați, atatgreci cat și straini care a avut loc,…