- Reprezentativa Africii de Sud a invins, duminica, la Marsilia, cu scorul de 49-18, selectionata statului Tonga, in grupa B de la Cupa Mondiala, din care face parte si Romania, potrivit news.ro.Africa de Sud a incheiat faza grupelor si trrebuie sa astepte meciul Irlanda - Scotia, din 7 octombrie,…

- Cristina Dinu a castigat, alaturi de slovaca Radka Zelnickova, titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Pazardjik (Bulgaria), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, sambata, dupa victoria cu 1-6, 7-5, 10-6 in fata favoritelor numarul trei, Ghergana Topalova (Bulgaria)/Daniela Vismane (Letonia).…

- Astazi incepe Cupa Davis la Mamaia. In aceste momente, are loc confruntarea dintre Romania și Taiwan, din cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis. Primul meci, care a luat startul la 13:20, ii pune fața in fața pe Nicholas Ionel și Chun Hsin Tseng. Gabriel Trifu, capitanul nejucator al Romaniei, i-a…

- In contextul in care Bulgaria și Grecia s-au confruntat in ultimele zile cu o cantitate uriașa de precipitații, ploile torențiale fiind urmate de inundații devastatoare, romanii se intreaba daca și țara noastra va fi lovita de astfel de fenomene meteo extreme. Rsapunsul a fost oferit de un specialist…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Romania și țarile invecinate cu ea sunt pline de locuri de poveste. Ei bine, acum iți vom prezenta cateva resorturi de lux și plaje frumoase ca in Antalya, dar mult mai aproape de București. Iata care este stațiunea din Bulgaria care atrage și vedetele din…

- Daca iți faci planuri pentru o vacanța de vara fara griji, atunci poți opta pentru o oferta cu beneficii incluse. Adesea, auzi termenul de all inclusive și ultra all inclusive atunci cand vine vorba despre pachetele de vacanța. Iata care este diferența dintre all inclusive și ultra all inclusive.Dupa…

- FCSB, pas mare spre turul urmator al Conference League: A invins in Bulgaria, pe TSKA 1948FCSB a jucat, miercuri seara, cu formatia bulgara TSKA 1948, pe Stadionul National ''Vasil Levski'' din Sofia, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal. Echipa lui…

- Francezul Hugo Gaston, 22 de ani, locul 137 ATP, este noul campion al turneului ATP Challenger 100 Concord Iași Open, dupa ce l-a invins in finala pe principalul favorit, spaniolul Bernabe Zapata Miralles, 26 de ani, locul 53 ATP, scor 3-6, 6-0, 6-4. Francezul Gaston, al șaselea favorit la Iași, a caștigat…