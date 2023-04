Stiri pe aceeasi tema

Tenismanul roman Nicholas David Ionel a fost invins de sarbul Hamad Medjedovic cu 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), joi, in optimile de finala ale turneului challenger de la Szekesfehervar (Ungaria), dotat cu premii totale de 36.000 de euro.Ionel (20 ani, 229 ATP) s-a inclinat dupa un meci care a durat aproape…

Zeci de migranți, aflați la un pas de moarte, au fost salvați de autoritațile italiene, dupa ce transfugii au fost descoperiți in camionul unui cetațean roman. Cei 32 de barbați de origine asiatica erau ascunși intr-un rezervor de fibra, fara aer și apa.

Jucatorul roman de tenis Marius Copil (395 ATP) și-a asigurat luni un loc pe tabloul principal al turneului de tenis de categorie Challenger de la Rovereto, Italia, dupa ce a trecut in turul doi al calificarilor de spaniolul Alejandro Moro Canas (297 ATP).

Tenismanul rus Daniil Medvedev, locul 11 mondial si cap de serie numarul 6, s-a calificat sambata in finala turneului ATP 500 de la Rotterdam dupa ce l-a surclasat pe bulgarul Grigor Dimitrov (28 ATP), cu 6-1, 6-2, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Un șofer roman a supraviețuit miraculos dupa ce a cazut cu TIR-ul de pe un viaduct, de la o inalțime de 20 metri, pe o autostrada din Italia, conform publicația fanpage.it.

Un fotbalist roman care joaca in Italia, Daniel Onescu, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru viol in grup, potrivit Mediafax.

Tenismanul roman Nicholas David Ionel a castigat turneul ITF de la Jakarta, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe al patrulea favorit, Sidharth Rawat, cu 4-6, 6-1, 7-6 (11/9), potrivit Agerpres.Ionel (20 ani, 228 ATP), principalul favorit, a obtinut victoria…

Tenismanul american Ben Shelton, locul 89 mondial, a acces, luni, in sferturile de finala de la Australian Open, potrivit news.ro.