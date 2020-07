Vulcanul Telica, unul dintre cei mai activi din Nicaragua, a intrat miercuri in eruptie: mai multe explozii au aruncat in aer cenusa pana la 60 de metri inaltime, fara a provoca insa pagube localitatilor din apropiere, relateaza AFP.



"Miercuri, 10 explozii de gaz si emisii de cenusa au fost inregistrate la vulcanul Telica", care are o inaltime de 1.061 de metri, a informat Sistemul National pentru Prevenirea Dezastrelor din Nicaragua (Sinapred) pe site-ul guvernului.



"Cenusa a fost expulzata la o inaltime cuprinsa intre 30 si 60 de metri si a cazut din nou in crater, pe…