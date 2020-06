Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Șapte medici și doi paramedici SMURD de la Bihor și Tirgu Mureș, care au ajuns ieri in Republica Moldova, și-au inceput activitatea in spitalul raional Cahul. © Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI9 medici SMURD din Romania vor lucra la Cahul…

- Premierul Ludovic Orban a participat joi la imbarcarea echipei de medici și asistenți romani care pleaca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din aceasta țara, aflat in prima linie de lupta impotriva epidemiei de coronavirus. El a spus ca astazi Guvernul va…

- In Romania, „din fericire, nu am ajuns la faza in care au ajuns alții” Raed Arafat. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (13 aprilie, ora 19:11) - Realizator: Simina Botar Realizator: Buna seara. Subiectul zilei: cum ne aparam de noul coronavirus? Invitat în direct: doctorul…

- Comisia Europreana a aprobat Romaniei suma de 682 de milioane de euro pentru a fi alocata Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) in vederea implementarii masurilor de combatere a...

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, sambata, ca importante cantitati de materiale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 vor incepe sa soseasca de maine, acestea urmand sa fie distribuite in regim de urgenta de catre Inspectoratul General…

- Spitalul "Dimitrie Gerota" din București este in carantina Foto: Arhiva RRA. Spitalul ''Dimitrie Gerota'' din Capitala, care functioneaza în subordinea Ministerului de Interne, este de miercuri, 11 martie, în carantina, iar pacientii si personalul unitatii medicale ramân…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Romania, Raed Arafat, a declarat duminica, in cadrul unei interventii televizate, ca pasagerii unui autocar care a intrat in Romania prin vama Bors au fost opriti in carantina in judetul Bihor, dupa ce un pasager a facut febra 38, scrie ebihoreanul.ro.

- Riscul de dezastre produse de cutremure Miercuri s-au împlinit 43 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977. O amintire de cosmar pentru România, unde sute de oameni si-au pierdut viata si zeci de cladiri s-au prabusit. Acum, autoritatile vorbesc despre…