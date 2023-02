Pagina For You de pe Twitter, unde sunt afisate postari recomandate de algoritmul platformei, a fost inundata cu postarile si raspunsurile lui Elon Musk, afirma foarte multi utilizatori, publicand capturi de ecran pentru a-si sustine afirmatia. Acelasi lucru se intampla utilizatorilor incepand de luni seara indiferent daca il urmaresc sau nu pe Elon Musk ori daca au interactionat sau nu vreodata cu una dintre postarile acestuia. Pe versiunea web, in pagina For You, cu care utilizatorii sunt intampinati in mod implicit, primele 10 postari ii apartin toate lui Elon Musk. Improspatarea paginii duce…