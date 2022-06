New York Times: Războiul din Ucraina, șansa României… Razboiul din Ucraina ar putea duce la descoperiri in domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale, cu ajutorul Washingtonului. Iar Romania se poate situa pe acest val, scrie The New York Times . Un șir de cupole uriașe de beton se profileaza de-a lungul Canalului Dunare-Marea Neagra din Cernavoda, la aproximativ doua ore la est de București. Doua dintre structuri gazduiesc reactoare nucleare care alimenteaza rețeaua electrica a Romaniei. Alte doua au fost incepute cu zeci de ani in urma și inca așteapta finalizarea – deși, poate, nu pentru mult timp, scrie NY Times intr-un reportaj. „Avem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a impulsionat exploatarea resurselor naturale din Marea Neagra, in timp ce Washingtonul și investitorii straini cred ca Romania are potențialul de a deveni o putere energetica regionala, care iși poate ajuta vecinii din estul și sudul Europei sa scape de dependența fața de Federația…

- Liderii grupului natiunilor celor mai industrializate, G7, se reunesc duminica in videoconferinta, in timpul careia este de asteptat ca ingrijorarile privind invazia Rusiei in Ucraina sa reprezinte punctul central al intalnirii, transmite dpa. Totodata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, in cadrul unui discurs rostit in Parlamentului Romaniei, ca Moldova este urmatoarea ținta a agresiunii rusești și ca este fundamental sa fie aparata independența și statalitatea Republicii Moldova. „Ucraina nu este ultima ținta a agresiunii…

- Compania de asigurari Euroins a fost finanțata in ultimii trei ani de doua banci internaționale la care Rusia este principalul acționar, scrie Newsweek.ro . Cu mai puțin de o luna inaintea declanșarii invaziei ruse din Ucraina, Eurohold Group, acționarul majoritar al Euroins Romania, a semnat cu Banca…

- Rusia este acum cea mai mare amenințare la adresa securitații noastre comune, spune premierul Nicolae Ciuca, dupa reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est. El afirma ca alegerea Rusia de a declanșa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate. „Alegerea…

- Bombardamentele au continuat vineri in mai multe orașe ucrainene, noi explozii fiind auzite inclusiv in vestul țarii, langa Liov, iar bilanțul victimelor razboiului este in creștere. De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, 1.081 de civili au murit, a transmis ONU, iar Procuratura Generala ucraineana…

- SUA și UE au anunțat vineri un acord major privind livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), in incercarea de a reduce dependența Europei de energia rusa. Acordul ar prevede ca SUA sa furnizeze UE cel puțin 15 miliarde de metri cubi suplimentari de GNL pana la sfarșitul anului, in parteneriat cu…

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…