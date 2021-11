Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din New Delhi au decis, sambata, inchiderea scolilor timp de o saptamana, din cauza poluarii atmosferice ajunsa la un nivel alarmant in ultimele zile, informeaza News.ro . “Incepand de luni, scolile vor fi inchise pentru ca elevii sa nu fie nevoiti sa respire aer poluat”, a declarat ministrul…

- Capitala Indiei este acoperita de mai multe zile de o ceata toxica și a atins niveluri maxime de poluare, in special dupa artificiile date de festivalul luminilor . In fata indicilor inalti de toxicitate a aerului, autoritațile din New Delhi au ordonat de urgența sambata inchiderea scolilor in capitala…

- Europa este din nou ”epicentrul” pandemiei, susține Organizația Mondiala a Sanatații, care atrage atenția cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID, in prezent. Daca trendul continua, avertizeaza OMS, Europa ar putea numara inca o jumatate de milion de decese asociate virusului…

- 4.878.719 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (723.667). Brazilia este pe locul doi, cu 602.669 de decese, urmata de India (451.814, Mexic (283.574)…

- Subprefectul județului Timiș, Ovidiu Draganescu, vrea modificarea ordinului comun al miniștrilor Sanatații și Educației, dupa ce Timișoara a ajuns luni la o rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori, iar elevii merg la școala in continuare. Draganescu a aratat ca in Timișoarei era vineri, in…

- Peste 4,66 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (669.937).Brazilia este pe locul doi, cu 589.573 de decese, urmata de India (444.248), Mexic (270.348)…

- Se beau cantitati impresionante de bere, peste zece sticle pe zi, dar si tarie. "Vedem tineri de 25 – 30 de ani, cu forme grave de alcoolism, care culmineaza cu delirium tremens(...). Aproximativ 15 – 35- dintre ei pot sa moara din cauza bauturii, este o situatie foarte grava si grea", sustine dr. Ovidiu…

- Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza 236.000 de cazuri noi de decese provocate din cauza COVID-19 in Europa, pana la 1 decembrie. DirectoruL OMS a facut anunțul, in cadrul unei conferințe.