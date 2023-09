Neuralink a lui Elon Musk a primit aprobarea de a recruta oameni pentru un test de implant cerebral

Neuralink este una dintre cele cateva companii care dezvolta o interfata creier-computer (BCI) care poate colecta si analiza semnalele cerebrale. Insa promovarea bombastica a companiei de catre directorul miliardar al acesteia, inclusiv promisiunile de a dezvolta un computer cerebral complet care sa ajute oamenii sa tina pasul cu inteligenta artificiala, a atras scepticismul si a starnit ingrijorari de ordin etic in randul neurostiintelor si al altor experti. Anul trecut, Food and Drug Administration a respins cererea companiei de a accelera testele pe oameni, dar in luna mai a aprobat Neuralink…