Netflix: Un nou thriller psihologic, cu accente horror, a cucerit topurile

Un nou serial de tip thriller psihologic, cu accente horror, a cucerit topurile pe Netflix. Este o adevarata performanța ca, in atat de puțin timp, o noua producție sa-și faca loc atat de in fața in preferințele abonaților. La o saptamana de la lansarea din 19 august, „Echoes” este in top 10 in 85 de țari. De asemenea, in 25 este pe primul loc. In Romania a stat in varf cinci zile, iar acum este din nou detronat, cand de „The Sandman”, cand de „High Heat”, scrie Hotnews . O recomandare: trimiteți copii la culcare inainte sa „atacați” cele șapte episoade din acesta serie limitata. Nota horror a…