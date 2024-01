Netflix se va șterge automat după anumite dispozitive Din luna martie a anului acesta, mai mulți utilizatori ai cunoscutei platforme Netflix vor pierde accesul la vizionarea filmelor. Vizați de aceasta decizie sunt utilizatorii care acceseaza platforma de pe anumite televizoare din gama Sony. Compania japoneza Sony a transmis ca anumite modele de televizoare nu vor mai dispune de aplicația Netflix. Aceasta va fi ștearsa automat de pe dispozitiv. Trebuie menționat ca modificarea nu se va impune pentru toate televizoarele Sony, ci pentru modele mai vechi, care din cauza tehnologiei invechite nu mai au capacitațile necesare pentru a putea folosi platforma de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

