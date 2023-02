Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an intreg de scumpiri la utilitati si servicii de tot soiul, azi avem si o veste buna: Netflix s-a ieftinit in Romania incepand de ieri. Abonamentul Basic a sosit in tara noastra, dar fara reclame. Costa 4.99 euro pe luna, fata de 7.99 euro cat era pana acum si aduce continut HD si vizionare…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac cu cutitul comis intr-un tren regional din nordul Germaniei, a anuntat miercuri politia. Potrivit informatiilor BILD, autorul atacului ar fi un sirian sau un refugiat palestinian din Gaza, iar potrivit unei purtatoare de cuvant a…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac cu cutitul comis intr-un tren regional din nordul Germaniei. Potrivit informatiilor publicației BILD, autorul atacului ar fi un sirian, iar potrivit unei purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne, ar avea intre 25 si 40 de ani.…

- Utilizatorii se pot abona la serviciu pentru un pret anual de 84 de dolari, in loc de un pret lunar de 8 dolari pe web si 11 dolari pe dispozitivele Apple. Reducerea va fi disponibila in tari precum Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Japonia, Noua Zeelanda si Australia, a spus Twitter. De la preluarea…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, va fi in vizita oficiala la Bruxelle și Paris, de luni pana miercuri, a anunțat, ieri, serviciul de comunicare al municipalitații. Motivul – continuarea campaniei de promovare a Timișoarei, Capitala Europeana a Culturii. ”Sunt foarte increzator ca valul de interes…

- Politicienii de la Berlin au cerut Federației ca Germania sa revina acasa, dupa ce FIFA a interzis purtarea banderolei „One Love”, semn al toleranței și al diversitații. Nemții debuteaza miercuri, de la ora 15:00, la Mondialul din Qatar, contra Japoniei, dar luni s-a pus chiar problema unei intoarceri…

- Daniel Gheorghe Rusu, fostul deputat AUR, s-a ales cu o amenda penala, cu executare, in valoare de 40.000 de lei, dupa ce a prezentat o ordonanța de la Parchet in cadrul unui „live” pe o rețea de socializare. De asemenea, inculpatul Daniel Gheorghe Rusu a fost obligat și la plata cheltuielilor de judecata…

- Patinoarul din fața Palatului Culturii urmeaza sa fie amenajat zilele viitoare. Cat timp va fi funcțional, patinoarul sintetic de langa Metropolis va sta inchis. ”Nu are niciun sens sa le ținem pe amandoua in funcțiune ” a declarat Ioan Turc. La inceputul lunii octombrie, pump-track-ul de langa Hotel…