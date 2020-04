Stiri pe aceeasi tema

- Netflix si creatoarea celebrei productii „Orange is the New Black”, Jenji Kohan, pregatesc „Social Distance”, un serial inspirat din perioada de izolare cauzata de pandemia de coronavirus si care va fi filmat din locuintele protagonistilor, relateaza EFE.

- Un nou serial TV inspirat din universul francizei cinematografice "Star Wars" si centrat pe personaje feminine este pe cale de a fi dezvoltat pentru platforma de streaming Disney+, au anuntat miercuri mai multe site-uri specializate americane, citate de AFP.

- Platforma de streaming Netflix a inregistrat aproximativ 16 milioane de abonati in primul trimestru al anului 2020, fiind depasite estimarile initiale si stabilit un record privind castigurile trimestriale, scrie Variety.In primul trimestru al anului, Netflix a adaugat bazei sale 15,77 milioane…

- Netflix a anuntat, marti, ca inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si ca si-a dublat profitul comparativ cu anul anterior, datorita masurilor de izolare la domiciliu luate in mare parte a lumii din cauza pandemiei de COVID-19. Astfel, in perioada ianuarie-martie 2020, compania…

- Zilele de izolare sunt oportunitati de reinventare, de perfectionare sau, pur si simplu, de invatare. Oamenii de afaceri au intuit toate aceste lucruri si au ales sa transforme noile norme de distantare sociala in ce poate fi mai bun pentru fiecare. Astazi, Alexandru Stanean, CEO TeraPlast,…

- Autoritațile județului au decis masuri speciale luate in caminele de batrani și copii din județul Buzau, in urma ordonanței militare numarul 8, care obliga personalul din centrele sociale sa ramana in izolare, la locul de munca, pentru o perioada de 14 zile. Astfel, conducerea Direcția Generala de Asistența…

- De astazi, de la ora 12.00, personalul din prima linie apartinand Caminului pentru persoane varstnice “Antim Ivireanul”, din subordinea Primariei Calarasi intra in izolare la locul de munca pentru o perioada de 14 zile.

- Pana acum, in perioada martie-aprilie, marile companii aveau procesul anual de marire a salariilor. Sumele erau echivalente eforturilor depuse de angajati in anul precedent. In prezent, situatia s-a schimbat. „30% dintre companii au inghetat cresterile salariale si au amanat acest lucru pentru a doua…