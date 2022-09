In volumul imens de conținut pe care Netflix il pune la bataie in fiecare saptamana, e imposibil pentru abonați sa rețina fiecare titlu. Dar o producție care intra in Top 10 pe locul 3 inca din primele zile, iar dupa doua saptamani rezista in 55 de țari, nu putea sa treaca neobservata.