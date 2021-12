Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande si Kid Cudi au lansat piesa „Just Look Up”, care face parte din coloana sonora a comediei SF „Don't Look Up”, productie Netflix cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence in rolurile principale. Cantaretii Ariana Grande si Kid Cudi sunt in film un cuplu al muzicii pop, Riley Bina…

- Actorul si producatorul britanic Ricky Gervais va juca in „Greenlight - German Genius”, serial WarnerMedia Germany inspirat de unul dintre mesajele sale publicate pe Twitter in 2019, conform news.ro. Serialul cu opt episoade, pentru care au inceput filmarile in Berlin, ironizeaza industria…

- In timp ce probabil majoritatea dintre noi este obișnuita sa asculte muzica in mod aleatoriu, mulți artiști și producatori par sa simta cu tarie ca albumele ar trebui apreciate cronologic. De fapt, a fost atat de important pentru Adele ca noul ei album, 30, sa fie auzit in ordinea corecta, incat a…

- Jeff Bezos, al doilea cel mai bogat om de pe Pamant, a dat curs unei provocari online dupa ce un videoclip cu iubita sa, surprinsa la un eveniment in timp ce ii facea ochi dulci lui Leonardo DiCaprio, a devenit viral. Miliardarul a postat o fotografie in care il ameninta, in spirit pe gluma, pe celebrul…

- Legendary Entertainment a anuntat marti, pe Twitter, ca „Dune”, lungmetrajul SF regizat de Denis Villeneuve, va avea o continuare. Warner Bros. va distribui filmul si il va finanta, desi Legendary este principala sursa financiara din spatele filmului si detine drepturile de ecranizare a cartii lui Frank…

- Piers Morgan, personalitate TV controversata, a anuntat ca paraseste emisiunea „Life Stories" de la postul britanic ITV dupa 12 ani, scrie Variety. Emisiunea a prezentat interviuri cu celebritati. „Stire de ultima ora: Parasesc Life Stories dupa 12 ani si 100 de emisiuni. Ultima mea emisiune va fi…

- Actorul american John Malkovich va juca rolul celebrului dirijor roman Sergiu Celibidache in filmul Cravata Galbena (The Yellow Tie), a anuntat Variety in exclusivitate. Filmul este o coproductie romana-britanica, iar filmarile vor fi facute anul viitor, in Romania.