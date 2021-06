Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a confirmat data lansarii pentru sezonul final al seriei ”La Casa de Papel”. Potrivit anunțului Netflix, cel mai faimos jaf din istorie se va incheia in doua parți a cate cinci episoade: volumul 1 va fi lansat pe 3 septembrie și volumul 2 va fi lansat pe 3 decembrie 2021. „Cand am inceput sa...…

- Netflix a reinnoit cel mai mare serial al sau, Bridgerton, cu sezoanele 3 și 4. Sezonul 2 este in producție și urmarește povestea din seria de romane – Lordul Anthony Bridgerton aflat in cautarea iubirii. Platforma spune ca nu s-a așteptat la succesul pe care l-a avut serialul: „Bridgerton ne-a luat…

- Serialul care a fost pe locul 1 in trendingul pe Netflix in ultima luna se intoarce cu sezonul doi. Acesta va fi lansat pe 19 mai 2021, iar daca nu ai vazut pana acum vreun episod, iți recomandam cu tarie sa o faci. Sinopsis: Incercand sa se razbune și sa demonstreze ca i-a fost inscenata... View Article

- Rege-Jean Page parasește oficial serialul Bridgerton. Actorul nu va mai aparea in sezonul 2 al seriei de pe Netflix. Știrile despre ieșirea lui Page din serialul de succes au aparut vineri, pe conturile de Instagram și Twitter ale producție Netflix, care au fost scrise sub forma unei scrisori de la...…

- Ducele de Hastings isi ia ramas bun: actorul Rege-Jean Page nu va aparea in cel de-al doilea sezon din ''Bridgerton'', a anuntat vineri Netflix, spre disperarea fanilor acestui serial ultra-popular, informeaza AFP. Adaptare a romanelor istorice ale americancei Julia Quinn, "Bridgerton",…

- Luna aprilie 2021 aduce noutați in materie de filme și seriale noi, dar și continuarea sezoanelor celor mai urmarite și așteptate seriale. Vezi lista cu filme Netflix aprilie 2021. Descopera lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmari incepand din aceasta luna. 1 aprilie Magical...…

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

