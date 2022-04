Netflix a confirmat noi actori care se vor alatura distributiei sezonului 3 din „The Witcher”: Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner, Christelle Elwin. Gallatin – Robbie Amell (Upload, Code 8, Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Descrierea personajului: Luptator innascut, Gallatin conduce o armata de gherila Scoia’tael care lupta in numele Nilfgaardului. Fara sa-i fie teama sa spuna adevarul, loialitatea lui Gallatin fata de poporul sau il conduce in cele din urma catre un conflict cu Francesca din cauza puterii. Milva – Meng’er Zhang (Shang-Chi si The Legend of The Ten Rings). Descrierea…