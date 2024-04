Taylor Swift stabileşte un nou record Cel mai nou album al cantaretei Taylor Swift, ”The Tortured Poets Department”, a devenit primul album din istoria Spotify care a depasit 300 de milioane de difuzari intr-o singura zi, informeaza DPA. Taylor Swift, in varsta de 34 de ani, a devenit cel mai difuzat artist pe aceasta platforma intr-o singura zi in momentul cand albumul ei a fost lansat, pe 19 aprilie, potrivit serviciului de streaming. ”S-a scris istorie! Pe 19 aprilie 2024, albumul lui Taylor Swift ”The Tortured Poets Department” a fost primul album din istoria Spotify cu peste 300 de milioane de streaminguri intr-o singura zi”,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

