Netflix a renunță la serialul lui Meghan Markle, soția prințului Harry Netflix renunta la „Pearl”, un serial de animatie creat de ducesa de Sussex. Prin aceasta mișcare, platforma de streaming incearca sa reduca costurile, informeaza BBC si Reuters, citate de Agerpres. Serialul, care a fost anuntat anul trecut, este unul dintre proiectele pe care gigantul de streaming s-a decis sa le abandoneze. Luna trecuta, Netflix a raportat o scadere a numarului de abonati pentru prima data in mai bine de 10 ani si a avertizat ca alte cateva milioane ar urma sa renunte la acest serviciu, ducand la o prabușire a prețului acțiunilor gigantului american de streaming. Archewell Productions,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

