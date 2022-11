Netanyahu în război! În această seară, exclusiv în România (VIDEO) Istoria conflictului dintre israelieni și palestinieni, decenii de violențe, razboi, asasinate, atentate și nenumarate negocieri de pace eșuate: documentarul Netanyahu in razboi! Pe ce post TV poate fi vazut asta seara, exclusiv in Romania. In contextul alegerilor din Israel, postul B1 TV difuzeaza documentarul ”Netanyahu in razboi”, in exclusivitate in Romania, vineri, de la ora 23:00. In centrul acestui documentar se afla Benjamin Netanyahu , iar telespectatorii vor putea urmari ascensiunea sa in viața publica, de la perioada de adolescența petrecuta in SUA, la momentul in care a devenit erou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

