Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere larga in Romania" si ca tara noastra "isi va muta ambasada in Ierusalim cat mai curand, oferind o noua expresie a prieteniei istorice dintre cele doua tari".



