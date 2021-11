Soldații americani sunt ultimii care se ridica impotriva vaccinarii obligatorii. Ordinul dat de Joe Biden in august nu i-a impresionat catuși de puțin pe militari, astfel ca pe masa secretarului Apararii, Lloyd Austin, s-a format un teanc de rapoarte despre nesupunere in randul US Army. De fapt, este nesupunere in aproape toata lumea, de la […] The post NESUPUNERE! Lumea se ridica impotriva vaccinarii obligatorii! first appeared on Ziarul National .