Nestle vrea să atragă consumatorii cu o nouă atitudine Grupul Nestle a investit de-a lungul timpului in produse alimentare pe baza de plante, in ideea de a atrage consumatorii care doresc sa manance mai putina carne. Iata ca Nestle lanseaza acum un produs inedit pe piața, marcand o noua atitudine in ceea ce privește comportamentul alimentar al oamenilor, potrivit analiștilor pieței. Este vorba despre o alternativa la ton, care va fi pe baza de proteine din plante. In speranta ca cei care mananca mai mult acasa in ultima perioada, sunt interesati sa incerce noi produse alimentare, noteaza Reuters. Noua alternativa la ton, produs pe baza unor proteine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

