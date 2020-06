Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a lui Cristofor Columb a fost scoasa dintr-un parc al orașului Saint Louis, au anunțat marți oficialii, acesta fiind ultimul monument înlaturat ca raspuns la protestele fața de inegalitațile rasiale, relateaza Reuters. Imginile televizate au aratat muncitori folosind o macara pentru…

- Primul ministru Boris Johnson i-a catalogat drept „extremiști” pe protestatarii care au vandalizat statui și au distrus bunuri publice susținând ca au deturnat protestele anti-rasiste de vineri. Premierul britanic se pronunța împotriva dorinței de a „cenzura trecutul”…

- O statuie a fostului prim-ministru britanic Winston Churchill din Piața Parlamentului și Cenotaful din centrul Londrei au fost învelite pentru a fi protejate în timpul demonstrațiilor anunțate în capitala Regatului Unit în semn de solidaritate cu mișcarea Black Lives Matter,…

- Un cercetator chinez suspectat de spionaj într-un laborator american a fost reținut pe aeroportul din Los Angeles, de unde intenționa sa plece în China, au anunțat joi autoritațile, citate de AFP.Potrivit procuraturii din San Francisco și FBI (poliția locala), Xin Wang se prezenta…

- Pentru Isabel Allende, scriitoare chiliana de succes, pandemia actuala a scos la lumina inegalitati flagrante, care stau de asemenea la baza manifestatiilor zilnice desfasurate in Statele Unite si in alte zone de pe glob, informeaza AFP.Scriitoarea in varsta de 77 de ani, cunoscuta pentru romanul sau…

- Proteste pasnice de amploare au avut loc sambata in majoritatea oraselor mari din Statele Unite fata de rasism si brutalitatea politiei, in a 12-a zi de manifestatii starnite de uciderea lui George Floyd.Au fost demonstratii in Washington D.C., New York, Philadelphia, Chicago, Minneapolis,…

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat joi ca gigantul social media va incepe sa permita multora dintre cei 50.000 de angajati si celor nou recrutati sa lucreze permanent de acasa, adaugandu-se unui numar mic, dar in crestere, de companii din domeniul tehnologiei care au adoptat o activitate…

- Cercetatori americani au demarat luni un program de testare a intregii comunitati dintr-un oras din nordul Californiei in scopul depistarii noului coronavirus si ai anticorpilor pentru aceasta infectie, unul dintre primele demersuri de acest fel de la inceputul pandemiei in Statele Unite, potrivit Reuters.…