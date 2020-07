Nervii EXPLODEAZĂ în PSD: Carantinarea localității Gornet, un ABUZ cu nuanțe politice PSD face acuzații grave privind plasarea in carantina a satului Gornet, din judetul Prahova. PSD catalogheaza drept „un abuz cu nuante politice” plasarea in carantina a satului Gornet, din judetul Prahova, unde 15 cazuri de infectare cu SARS-COv-2 au fost depistate in doua saptamani. Purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu, afirma ca spera ca instanta de judecata sa fie „in acord cu pretentiile” celor din administratia locala, care au contestat in instanta ordinul de carantinare si cer daune morale si daune interese in cuantum de 500.000 de euro, conform News.ro. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

