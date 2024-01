Nervi la Siret! Protestatarii au blocat punctul de trecere al frontierei cu Ucraina Circulatia autovehiculelor de mare tonaj este restrictionata, luni dupa amiaza, spre punctul de trecere a frontierei Siret din judetul Suceava, unde peste o suta de tractoare, TIR-uri si autovehicule au blocat, partial, drumul. Protestatarii au menținut blocata Vama Siret, afectand fluxul de tiruri intre Ucraina și Romania. Traficul atat dinspre Ucraina catre Romania, cat și invers, este blocat, cu zeci de tiruri oprite la scurt timp dupa punctul de trecere a frontierei. Jandarmeria a instituit un blocaj pentru a impiedica tirurile sa continue, avand in vedere prezența protestatarilor la doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Vama Siret e blocata de protestatari. Tirurile care vin din Ucraina spre Romania nu mai pot inainta. De asemenea, nici tirurile din Romania spre Ucraina nu se pot deplasa. Protestatarii au cerut ca niciun fel de marfa sa nu vina dinspre Ucraina atata timp cat sunt ei acolo. Blocaje au fost semnalate…

- Aproximativ 150 de protestatari continua, luni, in judetul Suceava actiunile spontane declansate de catre fermieri si transportatori. Luni dupa amiaza, participantii la manifestatii au ajuns cu 95 de tractoare, sapte TIR-uri si sase autovehicule pe drumul care duce catre vama Siret, aflandu-se la doi…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

