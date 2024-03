Nereguli uriașe în curtea ANAF. Curtea de Conturi cere măsuri Un raport de audit publicat luna aceasta de Curtea de Conturi arata inca o data ca ANAF este incapabila sa urmareasca și sa incaseze venituri bugetare. La o singura direcție, prejudiciile au fost de aproape 80 milioane de lei, cauzele fiind, in principal, legate de ineficiența și carențele din sistemul de control intern. Mai mult, […] The post Nereguli uriașe in curtea ANAF. Curtea de Conturi cere masuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

