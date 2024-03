Stiri pe aceeasi tema

- Ma gandeam la subiectul urmatorului meu editorial genial. Și n-aș mai fi mers iar pe politica pentru ca am niște senzații de greața, senzații pe care nu doresc sa le acutizez pentru ca vine primavara și vreau sa merg pe vibrații inalte, pe floricele scumpe ca diamantele de 8 Martie, ciripit de pasarele…

- Cel puțin 4 oameni au murit in incendiul devastator care a cuprins doua blocuri din orașul spaniol Valencia, iar despre soarta altor 19 nu se știe nimic. Imagini dramatice publicate de BBC arata momentul in care doua persoane sunt salvate de pompieri din cladirea in flacari. Peste 20 de echipaje de…

- NEINȚELEGERI… Un tanar in varsta de 28 de ani, din satul Copaceana, comuna Falciu, a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Vaslui, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit in spate cu o secure. Barbatul era angajat la o firma de construcții, iar in momentul atacului lucra la o rigola din comuna…

- TRAGEDIE… Un accident teribil s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe drumul european (DE) 581, soldat cu moartea unui șofer. Dinamica accidentului a fost una clasica: o duba inmatriculata in Vaslui, care aparține firmei Pacris, a intrat pe contrasens chiar intr-o curba și a intrat sub roțile unui vehicul…

- PERICULOS… Un șofer teribilist in varsta de 18 ani a fost in aceasta dimineața protagonistul unui „salt” in aer, pe cat de spectaculos, pe atat de periculos! Aflat la volanul unui autoturism, tanarul cu permisul abia luat, a pierdut controlul asupra vehiculului și, probabil, pe fondul vitezei, mașina…

- RAMAȘI ACASA… Se spune ca așa cum iți petreci Revelionul așa o sa iți mearga tot anul și ca, de asemenea, este bine ca la miezul nopții sa ai asupra ta ceva de culoare roșie, dar și bani in buzunar, pentru ca noul an sa iți aduca prosperitate. Cu aceste ganduri in minte, politicienii din […] Articolul…