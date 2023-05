Stiri pe aceeasi tema

- NIKI - partidul `surpriza` la alegerile din Grecia care doreste sa desfiinteze partideleRespingand dominatia primelor doua formatiuni politice, Noua Democrație si SYRIZA, partidul NIKI (Victorie) s-a prezentat in alegerile de duminica drept soluția „antisistemica” ce are in vizor desființarea dominatiei…

- Dupa numararea a 99,7% din buletinele de vot, partidul Noua Democratie, al premierului Kyriakos Mitsotakis, a obtinut 40,79% din voturi, respectiv 146 de locuri in Parlamentul de la Atena, cu cinci locuri(voturi) sub limita majoritatii. Formatiunea Syriza (stanga) a obtinut 20% din voturi (71 de locuri…

- Partidul de dreapta al premierului grec in exercitiu Kyriakos Mitsotsakis se afla in frunte in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Grecia, indica sondaje realizate la iesirea de la urne citate de AFP, potrivit Agerpres.Daca este confirmat, acest rezultat ar putea semnala dificultati…

- Sediul PNL Gorj din zona centrala a municipiului Targu Jiu risca sa ramana fara energie electrica. Partidul a primit un preaviz de debranșare de la furnizorul de electricitate, din cauza datoriilor.

- Irina Begu – Maria Sakkari 7-6, 4-6, 2-6! Romanca a ratat calificarea in semifinale la Madrid, dupa un meci maraton Irina Begu a inceput foarte bine meciul și a reușit sa-și treaca in cont primul set, scor 7-6. Echilibrul s-a menținut și in actul secund, insa jucatoarea din Grecia a fost mai precisa,…

- Ministerul Sanatații comunica ca, in premiera, personalul medical din secția Anestezie și Terapie Intensiva a Institutului de Medicina Urgenta a aplicat cu succes tehnica numita oxigenare extracorporala prin membrana (ECMO), cu ajutorul careia a fost salvata viața unui pacient in stare extrem de grava.

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a fost aleasa sambata, cu 837 de voturi, noua presedinta a Organizatiei Femeilor Liberale. „Votul de la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale s-a incheiat. In urma numaratorii, dintr-un total de 1221 de voturi exprimate, rezultatele sunt: Nicoleta Pauliuc - 837 de…

- Romanul dat disparut in tragedia feroviara este un tanar care se dusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet de intoarcere la Salonic in trenul mortii. Familia nu stia nimic de soarta lui si a postat, disperata, pe un grup de Facebook al romanilor din republica Elena. Grecii l-au gasit mort Din…