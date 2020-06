Nepoata lui Donald Trump va publica o carte de memorii deloc magulitoare despre el, ce va aduce &"o lumina cruda asupra istoriei întunecate&" a familiei președintelui american, potrivit editurii sale, relateaza AFP și BBC.

Scrisa de Mary Trump, &"Too Much and Never Enough: How My Family Created the Most Dangerous Man&", cartea va fi publicata pe 28 iulie, a precizat Simon & Schuster.

Cartea va ajunge pe rafturile librariiloe cu doar câteva saptamâni ânainte de Convenția Naționala Republicana, când unchiul sau va accepta nominalizarea partidului drept candidat…