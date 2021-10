Stiri pe aceeasi tema

- FC Buzau a fost una dintre echipele care a profitat din plin de pauza datorata meciurilor echipei naționale din preliminariile CM 2022. Echipa buzoiana a disputat, in deplasare, un meci amical impotriva gruparii de Liga 1 Gaz Metan Mediaș, fosta formație la care actualul antrenor al Buzaului, Cristi…

- Intalnirea s a disputat in dubla mansa, iar partida retur a avut nevoie de prelungiri. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta s a calificat in turul secund al Cupei Romaniei, dupa ce a trecut in runda inaugurala de Rapid Bucuresti.In tur, la Constanta, formatia de pe litoral s a impus…

- „E putin cam greu dupa ultimul meci, jucam mâine în Cupa, sper ca baietii nostri sa aiba o alta prezentare, sa aiba o alta atitudine. Jucam acasa, e un meci decisiv pentru a merge mai departe în Cupa României. Am discutat dupa ultima…

- Astazi, de la ora 14.00, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile Cupei Romaniei la fotbal, faza in care s-a calificat și echipa de Liga 3-a, CS Minaur Baia Mare. Echipa noastra va intalni pe Politehnica Iași, echipa ce joaca acum in Liga a 2-a. Meciurile din 16-imile…

- Minaur Baia Mare (Liga 3) a produs o surpriza placuta pentru iubitorii de fotbal din Maramureș, dupa ce astazi a caștigat cu 1-0 in deplasare pe terenul echipei de Liga 2 Unirea Dej și se califica in 16-imile Cupei Romaniei. Golul echipei baimarene a fost inscris de Ciprian Stanciu, in minutul 64, cand…

- FC Buzau revine pe teren in primul meci oficial de dupa pauza din campionat, generata de meciurile echipei naționale. Cupa Romaniei este cea de-a doua competiție in care este angrenata trupa lui Cristi Pustai, competiție care a ajuns in turul 4, ultimul inaintea 16-imilor de finala, cand in cursa intra…

- Chiar daca Gheorghe Tadici a anunțat inaintea competiție ca nu va acorda prea mare importanța Cupei Romaniei, Handbal Club Zalau a obținut un rezultat istoric duminica dimineața. Formația de la poalele Meseșului a invins in finala mica Rapid București, o formație mult mai bine cotata, caștigand medaliile…

- Cupa Romaniei a deschis, oficial, noul sezon pentru cele doua reprezentante ale Buzaului in cel de-al treilea eșalon. Un nou episod al confruntarii dintre Metalul și CSM Rm. Sarat a avut loc miercuri seara, in turul 2 al Cupei Romaniei, al doilea an la rand cand cele doua echipe se intalnesc in aceste…