Nepal: Cel puţin 17 persoane, între care şapte copii, şi-au pierdut viaţa într-un accident de autobuz Cel putin 17 persoane, intre care sapte copii, si-au pierdut viata intr-un accident in momentul in care autobuzul supraincarcat in care se aflau a plonjat intr-o rau in Nepal, au anuntat autoritatile, transmite duminica AFP, potrivit Agerpres. Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile.



"Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni, intre care si soferul autobuzului, a declarat pentru AFP un responsabil…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

