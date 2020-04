Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dupa-amiazp, intre localitațile clujene Nicula și Bonț.Din primele informații, un tanar de 18 de ani, din municipiul Gherla, a condus un autoturism pe DJ 109D, din directia Gherla spre Sic, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul…

- Potrivit ultimelor date prezentate de Ministerul Sanatații, pe parcursul zilei de ieri au fost externate 64 de persoane care au fost tratate dupa ce s-ar fi infectat cu COVID-19. Astfel numarul total al celor tratați ajunge la 235 de persoane. Totodata potrivit, ministrei, Viorica Dumbraveanu din numarul…

- Din cele 125 de persoane infectate pozitiv cu Covid-19, 20 sunt in stare grava. Celelalte persoane au o evoluție de gravitate medie, spre satisfacatoare. Declarația aparține ministrei Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Un barbat a decedat si o femeie a ajuns in stare grava la spital dupa ce masinile pe care le conduceau s-au lovit, miercuri dimineata, in municipiul Brasov.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, la sosirea echipajelor de salvatori cei doi soferi erau incarcerati. Barbatul…

- Accident grav la Taraclia. Un sofer al companiei Premier Energy a ajuns in stare grava la spital dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina.Totul s-a petrecut in acest weekend pe traseul Taraclia-Cahul, scrie gagauzinfo.md.

- Luni dimineata in mai multe zone ale tarii au avut loc accidente rutiere. Din nefericire, pe langa pagubele materiale, vorbim si despre mai multe persoane care au ajuns in stare grava la spital.

- Momente grele intr-o familie din județul Constanța. Doi copii de 7 și 14 ani au ajuns in stare critica la spital dupa ce au incercat sa aprinda focul in soba cu benzina. Minorii vor fi transferați la un spital din Capitala. Nenorocirea s-a produs intr-o casa din localitatea Valul lui Traian. Cei doi…

- Accident grav in Topoloveni. Un barbat de 55 de ani, din Topoloveni este in stare grava dupa ce a fost lovit in zona capului, de un lemn, in padure. Barbatul a fost transportat de urgenta la spital! Articolul Accident in padure! Barbat din Topoloveni, in stare grava la spital apare prima data in Observator…