Richard Gasquet (36 de ani, #42 ATP incepand de luni) a cucerit, sambata, cel de-al șaisprezecelea titlu din cariera. Francezul a triumfat in turneul ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dupa o finala pe muchie de cuțit caștigata in fața britanicului Cameron Norrie (27 de ani, #12 ATP), scor 4-6, 6-4, 6-4. Trecusera aproape aproape cinci ani de la ultimul titlu cucerit de Gasquet in circuit. Se intampla in iunie 2018, pe iarba, la 's-Hertogenbosch. ...