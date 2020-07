Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) va cere clarificari privind condiționarea alocarii fondurilor europene de statul de drept, dupa ce aceasta chestiune a fost lasata deschisa de liderii europeni la summitul de saptamâna aceasta, a declarat miercuri presedintele PE, David Sassoli, potrivit Reuters.''Trebuie…

- Ungaria, Polonia, de o parte, si Olanda si presedintele Consiliului European, Charles Michel, de cealalta parte, au revendicat marti victoria dupa ce summitul european a lasat deschisa chestiunea conditionarii accesarii fondurilor europene si a sumelor din fondul european de redresare de situatia statului…

- „In rezolutia Parlamentului European pe care o vom adopta joi vom cere o conditionare foarte clara, extrem de stricta a fondurilor europene de statul de drept, mai stricta decat acordul din Consiliu. De ce vom reusi noi sa cerem mai mult? Fiindca in PE este suficienta o majoritate absoluta pentru a…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca el nu va permite UE sa impuna tarii sale conditii privind statul de drept in schimbul platii fondurilor UE, noteaza France Presse. Morawiecki s-a exprimat la sosirea sa in a patra zi a summitului UE in cursul caruia cei 27 de lideri din UE…

- Parlamentul European nu-si va da acordul asupra unui acord ce ar putea fi convenit luni de liderii europeni cu privire la pachetul de relansare economica post-pandemie daca acesta nu va indeplini anumite conditii, sustine presedintele legislativului european, David Sassoli, potrivit Reuters. Liderii…