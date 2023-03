Neluță Petre, salvatorul pe care nu l-a putut salva nimeni Doliu in intreaga comunitate dambovițeana. Pompierul Neluța Petre a pierdut lupta cu boala care-i slabise complet trupul. Mai fusese odata diagnosticat cu cancer, dar reușise se invinga boala și pentru cațiva ani și-a putut vedea liniștit de viața, insa boala și-a facut din nou apariția. De aceasta data, pe salvator nu l-a mai putut salva nimeni. Pe Neluța il știa toata lumea. A salvat sute, poate chiar mii de vieți, și-a facut meseria cu suflet și cu dragoste pentru aproape, s-a implicat in nenumarate campanii umanitare, a contactat fundații, a gasit soluții de tratare pentru bolile altora și… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

